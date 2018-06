Quelle musique stimule le plus votre bébé pendant la grossesse ?

Le style musical qui a provoqué le plus haut pourcentage de mouvement de bouche chez les fœtus a été la musique classique (84 %), suivi de la musique traditionnelle (79%). La musique pop-rock se situant en troisième position (59%). Quant aux fœtus qui ont sorti la langue (protrusion), encore une fois la musique classique a été le style qui a obtenu le pourcentage le plus élevé (35%), devant la musique traditionnelle (20%) et le pop-rock (15%).





Et sachez-le, leur thème musical préféré, c'est "Little Night Serenade" de Mozart. Le Dr Marisa López-Teijón, directrice de l’Institut Marquès, tente une explication : "que ce soit une sérénade de Mozart, ou le son ancestral des tambours africains, ce sont des sons simples et répétitifs, qui plaisent beaucoup aux nouveau-nés".