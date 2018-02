Quelles sont les 21 mesures qui vont faire aimer les maths aux élèves ?

Le député LREM et lauréat de la médaille Fields Cédric Villani a présenté ce lundi son rapport sur l'enseignement des mathématiques au ministère de l'Éducation nationale. Un rapport de 96 pages pour améliorer le niveau des élèves français en maths. Alors, quelles sont les pistes retenues ? Une de nos équipes s'est rendue dans une école primaire à Nice.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/02/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.