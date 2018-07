Quelles sont les méthodes douces pour arrêter de fumer ?

Si vous êtes fumeur, vous avez peut-être décidé de profiter de l'été pour arrêter la cigarette. Un quart des plus dépendants au tabac ont déjà tenté d'en finir, pendant une semaine, mais en vain. Alors que certains s'en remettent à l'hypnose, d'autres choisissent la réflexologie ou encore l'auriculothérapie. Alors, quelles sont les différentes solutions pour se débarrasser de cette addiction ?



