Quelles sont les nouvelles formes de dons ?

En ce moment, on est nombreux à faire des dons aux associations caritatives. Près d'un Français sur deux affirme donner au moins une fois par an. Un bon moyen d'œuvrer pour la bonne cause et de profiter d'une réduction d'impôt de 66 ou 75%, selon l'organisme aidé. Les méthodes se multiplient, d'internet aux SMS et tweets, en passant par le prélèvement direct sur salaire. Zoom sur les nouvelles façons de faire le bien.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.