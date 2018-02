Quelques cigognes nichent déjà sur le site de l'Ecomusée d'Alsace

Après un long périple en Espagne et au Portugal, les cigognes reprennent leurs marques en Alsace. Ces oiseaux emblématiques du pays reviennent de plus en plus tôt ces dernières années. Ils se sont donc installés à l'Ecomusée d'Ungersheim, où ils rénovent leurs nids en attendant l'arrivée du printemps. Les cigognes ne bougeront plus de là jusqu'à septembre prochain.



