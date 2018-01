Quels sont les changements sur la fiche de paie pour 2018 ?

Les salariés du privé vont constater une légère hausse de leur salaire en raison de la baisse des cotisation sociales. La fiche de paie est également simplifiée et plus facile à lire. A Ambès, les salariés d'une entreprise de transports vont gagner 12 à 15 euros de plus tous les mois. Ce dispositif est valable uniquement pour les entreprise privées. Les agents de la fonction publique ne sont pas concernés.



