Quels sont les enjeux de l'apprentissage ?

L'apprentissage permet à de nombreux jeunes de se révéler. Motivés et passionnés par leurs métiers, ces derniers s'entraînent souvent comme des sportifs. D'ailleurs, l'apprentissage forme à de très beaux métiers. Aujourd'hui, on compte environ 400 000 apprentis à travers tout le territoire.



