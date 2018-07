Quels sont les meilleurs et les pires aéroports en Europe ? On vous fait le bilan des six derniers mois

Le pire, dans les transports, ce sont les retards. Ou les annulations. Et en la matière, tout au long de ces six derniers mois, il n’y a pas que les trains et TGV qui ont été touchés. Les avions ont aussi fait tester à leurs passagers leurs aptitudes à la patience et à la zénitude. Car en matière de retards, ou d’annulations de vols, certains aéroports ou compagnies sont des habituées des débordements réguliers.





Flightright, leader européen en matière de défense des droits des passagers aériens, a fait le bilan des 6 premiers mois de l’année et dressé un palmarès des meilleurs et des pires aéroports et compagnies en Europe. On vous fait le débrief.