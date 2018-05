Quéménès : à la découverte du charme sauvage d'une île de Finistère

Ils ont décidé de s'embarquer dans une incroyable aventure sur l’île de Quéménès, dans l'archipel de Molène. Étienne, âgé de trente ans, ingénieur dans la filière bois, et Amélie, qui a le même âge, experte en aménagement du territoire, s'étaient promis de changer de vie. Ils ont été choisis par le Conservatoire du littoral, propriétaire de cette petite île bretonne, pour entretenir Quéménès.



