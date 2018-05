Qui est l'assaillant de l'attentat de Paris ?

Le 12 mai 2018, un homme armé d'un couteau a tué un passant et blessé quatre autres personnes avant d'être abattu par la police dans le quartier de l'Opéra de Paris. Le suspect n'avait aucun papier sur lui. Mais certains enquêteurs l'ont tout de suite reconnu. Il s’agit de Khamzat Azimov, un jeune homme de 20 ans né en Tchétchénie et naturalisé français en 2010. L'assaillant n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais il était quand même fiché S pour radicalisation depuis 2016. Plus de détails avec Georges Bernier.



