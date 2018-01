Qui est le plus touché ? De quelles maladies parle-t-on ? Combien ça coûte ? 3 questions sur la souffrance psychique au travail

Selon le calcul effectué par la branche AT/MP (accident du travail et maladies professionnelles) de l'Assurance maladie, le coût financier généré par ces troubles psychiques dans le milieu professionnel reste en-deçà de l'ensemble des coûts liés au remboursement effectués par la branche, avec 230 millions d'euros en 2016 contre, par exemple, 800 millions d'euros pour les troubles musculo-squelettiques. Toutefois, on relève que les maladies découlant des troubles psychosociaux sont individuellement plus onéreuses. Et pour cause : "les durées moyennes d'arrêt de travail sont de 112 jours" contre 65 en moyenne pour tous les accidents du travail. Et enfin, elles déclenchent, pour 7,5% d'entre elles, une incapacité permanente, contre 5% pour les accidents du travail en général.