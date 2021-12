Radars : ce qui vous attend sur les routes en 2022

Des tourelles comme celle d'Annemasse vont se développer de plus en plus dans les mois à venir. 200 radars automatiques supplémentaires vont ainsi être implantés sur tout le territoire. Des machines performantes bientôt capables de verbaliser le non-port de la ceinture ou encore le téléphone au volant.

En plus des tourelles, vous risquez aussi de croiser des voitures radars. Ces véhicules, qui circulent déjà dans huit régions, seront déployés partout en France. Autre nouveauté : en 2022, des capteurs sonores testés dans plusieurs villes seront utilisés comme radars anti-bruit.

"On sait exactement qui fait et à quel niveau de bruit, ainsi on arrive à retrouver la personne qui émet ce type de bruit et donc la police nationale ou la police municipale seront à même de pouvoir verbaliser", explique Didier Gonzales, le maire de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) et vice-président de l'Observatoire du bruit, dans le reportage en tête de cet article.