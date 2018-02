Radars embarqués privatisés : y-a-t-il eu favoritisme dans l’attribution du marché ?

Le marché des radars embarqués est, il est vrai, juteux. Y a-t-il pour autant eu favoritisme dans son attribution à des sociétés privées ? Ce sont en tout cas les accusations portées par l’association anticorruption Anticor, qui a déposé une plainte dans ce dossier. L'association a saisi le 18 janvier le parquet national financier (PNF) pour demander une enquête sur les conditions d'attribution de ces nouveaux marchés qui visent à "externaliser" au privé le pilotage de voitures banalisées embarquant des radars automatiques.





Selon cette plainte, révélée mercredi par L'Express et dont l'AFP a eu connaissance, Anticor vise "deux marchés publics faramineux" passés entre l'Etat et la société Fareco, filiale du groupe de BTP Fayat, "en violation totale de la législation en matière de marchés publics". Déposée contre X, la plainte vise indirectement le ministère de l'Intérieur et l'entreprise, en tant que bénéficiaire.