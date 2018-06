Radars, panneaux, montant des amendes, période de tolérance… Ce qui change dimanche avec la limitation de la vitesse à 80 km/h

Cette baisse de la vitesse maximale autorisée va légèrement rallonger les temps de trajet des automobilistes. Selon la Sécurité routière, il faudra compter 45 secondes de plus pour un trajet de 10 kilomètres et deux minutes pour 25 kilomètres.





Mais cela permettra aux conducteurs d'économiser 120 euros par an de carburant, fait-elle valoir, en soulignant que, selon des estimations de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), ce ralentissement pourra réduire de 30% les émissions de polluants. "10Km/h en moins permet d’économiser 3 à 5 litres de carburant sur 500km", explique ainsi Bison Futé sur son site. De chiffres à relativiser cependant. Selon Auto Plus, qui a mené ses propres tests, la baisse de consommation constatée est de 10% (4,9 l / 100 au lieu de 5,4l/100 km sur un véhicule de type Renaudlt Kadjar). Pour effectuer 120 euros d'économie, il faudrait donc "rouler 20 000 km par an", explique Auto Plus.