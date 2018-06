Radars, panneaux, temps de trajet, essence… Ce que la limitation de la vitesse à 80 km/h va changer

Dès le 1er juillet, la nouvelle limitation concernera tous les véhicules et conducteurs. Cela ne change donc rien pour les poids lourds et les conducteurs débutants, qui étaient déjà limités à 80 km/h.





Les opposants à la baisse de la vitesse maximale considèrent que cette uniformisation est dangereuse car, selon eux, le différentiel de 10 km/h avec les poids lourds permettait de les dépasser plus facilement et plus sûrement.





Par temps de pluie, plus besoin de freiner davantage : la limitation reste à 80 km/h.