Radars réglés à 80 km/h : le nombre de flashes a doublé dans le Var

La mesure est entrée en vigueur, il y a quasiment un mois. Mais en cette période estivale, quelques conducteurs ne semblent pas se résiner à rouler à 80 km/h. Dans le Var par exemple, les radars placés sur les routes concernées ont flashé deux fois plus depuis son application. Il faudra encore du temps avant que cette nouvelle limitation de vitesse n'entre dans les habitudes des conducteurs.



