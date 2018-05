Raillée, la statue de cire d'Emmanuel Macron à Grévin pourrait être modifiée

La réalisation d'un personnage de cire coûte entre 50 et 60.000 euros et prend près de 6 mois. La photographie de la statue relayée sur les réseaux sociaux et qui a provoqué critiques et moqueries est issue d'un reportage de l'émission de TF1 "Sept à Huit", diffusé dimanche dernier. Le tournage de l'émission datant de septembre dernier. "La photo dévoilée n'est pas la statue totalement finie, nous avons depuis changé les yeux et certains éléments", a précisé le directeur du musée Grévin.





Le sculpteur a travaillé à partir de photographies du président français. "Rencontrer au préalable la personne et utiliser un scanner pour ne pas se tromper dans les proportions" aurait été préférable, a estimé le directeur, "mais ce n'est pas toujours possible".