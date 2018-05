Ramadan : la "Nuit de l'annonce", l'éternelle controverse pour fixer la date du début du jeûne

En 2017, c'est le terme de "Nuit de l'annonce" qui avait été choisi par le CFCM afin d'éviter toute polémique liée à ce "doute" autour de cette date, dont le choix oppose à chaque fois deux écoles : celle favorable à l'anticipation et donc au calcul astronomique du cycle lunaire (à laquelle appartient l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France) et l'autre, qui privilégie l'observation de l'astre (le CFCM). En référence au hadith (commentaire oral) du Prophète : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi".