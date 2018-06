Ramadan 2018 : l'Aïd el-Fitr, c'est pour la fin de semaine (et on vous explique pourquoi)

Mais les techniques pour déterminer la date de l'Aïd el-Fitr divergent. Google, par exemple, a pris en compte la méthode scientifique, un calcul adopté par des "millions de musulmans en Turquie, en Allemagne et dans les pays de l’Est de l’Europe" pour définir le début et la fin du mois de ramadan, a rappelé un communiqué du Conseil théologique musulman de France (CTMF). Cette institution indépendante d'imams et de théologiens prône la détermination des dates du ramadan par les calculs scientifiques, qui permettent de savoir avec certitude à quelle date le croissant lunaire sera dans l’horizon.