Ramadan : maquillage, cigarette, insulte... quels sont vraiment les interdits pendant le mois de jeûne des musulmans ?

Le ramadan, tradition religieuse tirée du Coran dont on connaitra la date de début à l'issue de la "nuit du doute" ou "nuit de l'annonce" organisée ce samedi 4 mai, souffre de nombreuses idées reçues, notamment sur les véritables interdits à respecter lors de ce jeûne qui dure un mois -il devrait se finir début juin. Une chose est sûre toutefois : les musulmans doivent respecter trois interdits majeurs pendant cette période : il leur est interdit de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles durant la journée, entre l'aube et le coucher du soleil.