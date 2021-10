MonEgliseAussi : après les révélations du rapport Sauvé, des catholiques se mobilisent sur les réseaux sociaux

Le rapport de la Ciase, fruit de deux ans et demi de travail, estime notamment que 330.000 personnes auraient été victimes en France de violences sexuelles commises par quelque 3000 prêtres prédateurs, mais aussi plus largement des religieux et laïques dans des lieux de l’institution, depuis 1950. La plupart des victimes sont de jeunes garçons adolescents.

Depuis vendredi, des catholiques ont exprimé leur effroi face aux révélations du rapport et demandé à l’Église de prendre ses responsabilités sous les hashtags #AussiMonEglise (aussi écrit #MonEgliseAussi) et #MyChurchToo en anglais. Des hashtags hissés au rang du top 3 de tendances sur Twitter vendredi.

Nombreux sont aussi les croyants à exprimer leur colère face à la loi du silence qui a régné pendant des décennies dans les rangs de l’institution en dépit de la gravité des actes commis, et que le rapport est venu mettre en lumière. Des centaines d’internautes appellent ainsi l’Église à se réformer et muscler son arsenal de prévention et de sanction contre les agressions sexuelles. Parmi les instigateurs du mouvement, l’avocat et essayiste Erwan Le Morhedec, qui écrit sur Twitter que "la pédocriminalité est une autre Passion". "Laïcs, nous réclamons que les réformes soient adoptées", lance-t-il.

L’écho reçu à cet appel "témoigne d’un véritable élan chez les fidèles, une volonté de faire changer les choses et de restaurer l’Église", a-t-il indiqué à Famille Chrétienne, même si aucun mouvement n’a pour l’heure été constitué, et qu’il n’existe "ni porte-parole ni de réclamations précises". "Pour mettre fin à la crise des abus, on ne peut pas se contenter de petites mesures, d’un mémorial et d’une veillée de prière", a-t-il tancé.