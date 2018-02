SNCF : Philippe Martinez annonce une "manifestation nationale" des cheminots le 22 mars prochain

Une mobilisation des cheminots le 22 mars prochain. C'est en tout cas ce qu'annonce Philippe Martinez, patron de la CGT, ce vendredi 16 février sur France Inter. Un appel à la mobilisation qui fait suite à la remise du rapport Spinetta sur la refondation de la SNCF et une modification du statut des cheminots, et trois jours avant le début des négociations entre le gouvernement, la direction de la compagnie ferroviaire, les représentants des usagers et les syndicats.





Ce rapport, remis au gouvernement par l'ancien président d'Air France Jean-Cyril Spinetta, recommande de profonde réformes de la SNCF, et notamment la fin du statut de cheminot à l'embauche, la fermeture des "petites lignes" ou encore l'ouverture à la concurrence. Pour le patron de la CGT, ce rapport veut "casser la SNCF" et les cheminots "ne laisseront pas casser leur outil de travail".