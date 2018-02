Rapport sur le cyber harcèlement : moins de 8% des contenus signalés supprimés

Sur 545 contenus signalés, 42 supprimés. Voilà le résultat d’un testing mené sur les réseaux sociaux par le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), en partenariat avec plusieurs associations féministes. Le but : démontrer l'impunité des violences faites aux femmes en ligne dans un rapport, rendu ce mercredi 7 février au secrétaire d'État chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi.





Pour la bonne cause, le HCE s'est donc plongé dans les commentaires postés sur Facebook, Twitter et Youtube, à l'adresse des femmes. Et entrepris de signaler aux plateformes des messages insultants et menaçants trouvés sur la toile. Au menu, 154 contenus signalés sur Facebook, 193 sur Twitter et 198 sur Youtube. Le résultat de la modération est édifiant : moins de 8% des contenus sexistes ont été supprimés après signalement, dont 11% sur Facebook, 13% sur Twitter... et 0% sur Youtube.