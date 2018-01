"La nuit, on la surnomme ‘Toxicoland’" : un conducteur raconte le quotidien de la ligne 12, perturbée par les dealers et toxicomanes

Vendredi dernier, l'association SOS Usagers et le syndicat UNSA-RATP ont dénoncé l'insécurité présente dans le métro parisien, notamment dans le nord-est de Paris, où des dealers et des toxicomanes perturbent fortement le trafic. Eric Chaplain, conducteur sur la ligne 12 à Mairie d’Issy et délégué du personnel SUD-RATP, connaît par coeur cette ligne et les stations qui la jalonnent : "Historiquement, la ligne 12 a toujours été un noyau dur de la toxicomanie, notamment à Porte de la Chapelle, même si depuis la ligne 12 a été prolongée. À l’époque, il y avait une forte présence de toxicomanes, mais il y avait une sorte de 'respect' entre eux et les employés de la RATP. Ils savaient très bien qu’ils profitaient de nos quais mais en même temps, il fallait qu'ils respectent les lieux, cela restait propre et convenable. Mais le fléau s’est aggravé de mois en mois et d’année en année."





Selon le principal intéressé, la situation a dégénéré il y a "une bonne année et demi". "Par exemple, l’année dernière, il y a eu pas moins de 850 interruptions de trafic, de coupures de courant parce que des toxicomanes traversent les voies, font leurs besoins sur les voies ou tirent les signaux d’alarme pour arrêter les trains et faire leurs ventes ou leurs achats de drogue" raconte-t-il avant d'ajouter : "Depuis le dernier trimestre 2017, on a eu 6 accidents du travail dus à des agressions verbales ou physiques. Ça va de l’insulte au crachat, voire même jusqu’à la gifle. Tous les jours, à la station Marx Dormoy, entre autres, il y a quotidiennement jusqu’à sept, huit toxicomanes qui font usage de substances illicites, que ce soit du crack ou de l'héroïne, tout cela à la vue de tous, employés comme voyageurs. C’est intolérable."