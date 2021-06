Rave party à Redon : les gendarmes ont-ils volontairement détruit du matériel des fêtards ?

Une nuit d'affrontements violents et des enceintes réduites au silence. Au lendemain des heurts très violents entre les forces de l'ordre et des "teufeurs" à Redon, en Ille-et-Vilaine, la préfecture a dispersé samedi en fin d'après-midi les 500 derniers participants à cette fête sauvage qui s'était installée sur l'hippodrome de la ville. Débutée à 17h, l'opération a pris fin vers 18h30, selon la préfecture. Près de deux heures au cours desquelles la gendarmerie est accusée d'avoir volontairement détruit le matériel des participants. Par ailleurs, onze gendarmes ont été blessés depuis vendredi soir, selon le dernier bilan communiqué par la préfecture, ainsi que plusieurs participants, dont un jeune de 22 ans qui "a perdu une main".

Une opération "totalement illégale", pour ce bénévole. Un avis partagé par Me Marianne Rostan. Avocate au barreau de Paris, c'est elle qui a notamment défendu les teufeurs présents à la party de Nantes lors de la mort de Steve Maia Caniço, en juin 2019. Auprès de TF1, elle a rappelé que le seul cas de figure dans lequel il est possible que du matériel ou des biens soient détruits avant un jugement "c'est sur décision du procureur de la République, quand ces biens sont dangereux, nuisibles ou illicites". "Ce qui n'est absolument pas le cas s'agissant de matériel de sonorisation", souligne-t-elle. Et de résumer : "On est donc dans une destruction totalement illégale de la part des forces de l'ordre."