Rave party en Savoie : la préfecture demande aux 2500 participants d'effectuer un test Covid

Malgré les recommandations sanitaires et la progression du variant Delta notamment, les fêtards ont maintenu leur événement. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juillet, environ 2500 personnes ont investi sans

autorisation un terrain privé situé sur le col du Sapenay, entre les communes de Chindrieux et Entrelacs en Savoie, pour y organiser une rave party. "En dépit des moyens déployés par la gendarmerie pour dissuader les fêtards de se rendre sur les lieux, environ 500 véhicules s’y sont installés", a précisé la préfecture de Savoie. Les noctambules ont poursuivi la fête jusque tard dimanche, avant que tout le monde ne quitte les lieux.

"Au regard du contexte de reprise épidémique que connaît le pays depuis plusieurs semaines, le préfet de la Savoie invite les participants à cette rave party, dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté, à effectuer un examen biologique de dépistage virologique par test RT-PCR ou antigénique et, au cas où ils se révéleraient être cas positifs ou sujets contacts, à observer une période d’auto-isolement de 7 jours et à réaliser, à l’issue de cette période, un nouveau dépistage pour confirmer qu’ils ne sont pas ou plus porteurs du virus", insiste la préfecture.