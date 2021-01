Rave-party géante en Bretagne : un rassemblement qui "fait honte à notre pays, à nos soignants mobilisés"

Pourquoi les autorités n'interviennent-elles pas ? "Il faut une double opération, d'ordre public mais aussi de sécurité sanitaire, parce que les participants ne respectent pas les gestes barrières. Elle prend du temps à mettre en oeuvre pour que le niveau de violence soit le plus bas possible", a expliqué Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur, vendredi soir sur LCI. "On est dans une démarche de grande fermeté, de fixation de la situation, pour préparer une intervention plus lourde mais qui prend du temps parce qu'elle demeure sensible. Face à 2000 personnes, dont certaines peuvent être très violentes, il faut bien organiser les choses.'