Reblochon contaminé : enquête ouverte après le décès suspect d'un enfant, la liste des produits rappelés

Plus tôt dans la journée, la fromagerie familiale Chabert avait annoncé le rappel de nouveaux lots de reblochons "par mesure de précaution". Ce nouveau rappel concerne 20 lots de demi-reblochons de 240 grammes vendus sous les marques "Saveur de nos régions", "Nos régions ont du talent" et Chabert dans des supermarchés Lidl, Leclerc, Auchan et un point de vente Intermarché, précisent les ministères de la Santé et de l'Agriculture dans un communiqué commun diffusé vendredi soir. S'y ajoutent "tous les fromages entiers 'Tartiflard' commercialisés localement en Savoie et Haute-Savoie", est-il précisé.





Une décision prise après des précédents rappels : le 14 mai, les autorités sanitaires avaient décidé de retirer de la vente et de rappeler l'ensemble des fromages reblochons entiers au lait cru fabriqués et commercialisés par cette fromagerie sur son site de Cruseilles (Haute-Savoie), après la contamination d'enfants par la bactérie Escherichia coli.





Les produits concernés par ce premier rappel comportent la marque sanitaire FR 74.096.050 CE- avec pastille caséine rouge.