Reblochon contaminé : une enquête ouverte après le décès suspect d'un enfant

Plus tôt dans la journée, la fromagerie familiale Chabert avait annoncé le rappel de nouveaux lots de reblochons "par mesure de précaution". Interrogée par l'AFP, l'entreprise n'a pas précisé les volumes concernés, assurant juste qu"'il s'agissait de petites quantités". Une décision prise après des précédents rappels : le 14 mai, les autorités sanitaires avaient décidé de retirer de la vente et de rappeler l'ensemble des fromages reblochons entiers au lait cru fabriqués et commercialisés par cette fromagerie sur son site de Cruseilles (Haute-Savoie), après la contamination d'enfants par la bactérie Escherichia coli.





Sept enfants âgés d'un an et demi à trois ans, originaires de diverses régions de France, avaient été victimes d'une infection à la bactérie E Coli, après avoir consommé du reblochon. Six d'entre eux avaient dû être hospitalisés, victimes de syndromes hémolytiques et urémiques (complications rénales, ndlr).