Contre le réchauffement climatique, les vaches bientôt masquées ?

Car c’est bien connu, les vaches ruminent. Et c’est justement cette action, a priori banale, qui les rend en partie responsablse du réchauffement climatique. En effet, la digestion de la cellulose, contenue dans l’herbe ou le maïs qu’elles mangent, produit du méthane, un puissant gaz à effet de serre dont l’impact sur le climat est 28 fois plus élevé que celui du CO2. Développé par une startup britannique, le dispositif se présente sous la forme d’un harnais. Une fois en place, il permet, en théorie, de transformer le méthane en CO2, par le biais d’un système de ventilation positionné au niveau des nasaux de l’animal.

Cela va me prendre du temps et surtout ça va avoir pour effet de les stresser - Christophe Becot, éleveur à Saint-Pabu, dans le finistère

Éleveur breton, à la tête d’un cheptel de 120 bêtes, Christophe Becot n’est pas prêt à une telle innovation. "Je ne me vois pas aller tous les matins mettre un masque à mes vaches. Pour elle, ce n’est pas naturel. Cela va me prendre du temps et surtout ça va avoir pour effet de les stresser. Une vache, ça broute avec le nez dans l’herbe. Forcément, le masque va les gêner", juge-t-il. Qui plus est, ce masque a un coût. Prix de l’abonnement, 65 euros par an et par vache, un investissement qui pourrait en partie subventionné, comme toutes les mesures qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Celui-ci devrait en tout cas équiper quelques bovins dès l’an prochain.