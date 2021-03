Reconfinement : ce qui est interdit, autorisé et fortement déconseillé en extérieur

Confinés mais pas enfermés, 21 millions de Français vont connaitre quatre nouvelles semaines au minimum de restrictions 24h/24 et 7j/7. Ce troisième confinement régionalisé, qui concerne l’Île-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, l’Eure et la Seine-Maritime, suppose de revenir à l’attestation à chaque déplacement, mais adapte les règles à l’extérieur. La question des activités à l’air libre est le grand changement de ces nouvelles mesures. Comme l'a reconnu Emmanuel Macron face à des élus cette semaine, "être dehors est plutôt bon, si on ne fait pas de grandes fêtes. On se contamine plutôt dans des lieux clos dans les moments où on mange, on boit, on parle en enlevant le masque, on chante. Mais quand on est à l’extérieur et qu’on arrive à tenir les distances, il y a beaucoup moins de risques". LCI fait le point sur ce que l’on a le droit de faire et de ne pas faire en dehors de chez soi à compter de ce vendredi minuit.