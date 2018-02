Record de bouchons et pagaille dans les transports en Île-de-France : nos applis pour rentrer chez soi au plus vite

Inutile de se mentir, il va falloir s’armer de patience. Pour réduire au maximum le temps passé dans la voiture, l’application Google Maps (iOS et Android) peut néanmoins se révéler d’une aide précieuse. Le géant américain dispose de la collecte infotrafic la plus complète : en plus de bénéficier des remontées d’information des nombreux utilisateurs de Maps et Waze (qui appartiennent à Google), chaque appareil Android avec la géolocalisation activée informe sur le trafic en temps réel.