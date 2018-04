Recrutement : attention à l'orthographe !

Des fautes d'orthographe dans un CV ou dans une lettre de motivation peuvent vous faire éliminer d'office dans un processus de recrutement. En effet, vos compétences rédactionnelles s'avèrent parfois essentielles pour obtenir un poste, requérant même un test d'orthographe dans certains cas. Selon une étude rendue publique en 2015, plus on est plus expérimenté et plus âgé, moins le recruteur se montre tolérant sur le sujet. Toutes les fautes ont-elles la même importance ?



