Recyclage et anti-gaspillage : ces nouvelles mesures du gouvernement qui vont changer notre quotidien

Tout consommateur a un jour connu la cafetière ou la brosse à dents électrique qui lâche au bout de deux semaines d'utilisation. Heureusement, la garantie légale de conformité existe... mais est très peu ébruitée par les constructeurs. En 2016, un contrôle DGCCRF sur 400 entreprises avait montré que, dans 50% des cas, le consommateur "ne disposait pas de la bonne information ou alors d'une information trop confuse", explique la feuille de route mise en ligne par le ministère de la Transition Écologique et Solidaire. De nombreux appareils finissent donc à la déchetterie sans avoir pu être réparés ni indemnisés à leurs propriétaires.





L'une des premières mesures du plan anti-gaspillage, qui devrait être mise en place dans "les prochaines semaines", envisage tout d'abord d'obliger les industriels à mieux informer leurs clients. Elle prévoit aussi l'ouverture d'un portail permettant aux consommateurs de "déposer facilement une plainte et d’assurer son suivi auprès des services dela DGCCRF lorsque les entreprises ne respectent pas la garantie légale de conformité".





A partir de 2020, le gouvernement compte par ailleurs rendre obligatoire un affichage qui indiquera si les produits électroménagers ou électroniques et les meubles sont réparables, ou non, ainsi que leur espérance de vie. L'absence de disponibilité de certaines pièces détachée devra également être affichée. Un consommateur qui veut acheter sèche-cheveux se verra donc par exemple informé qu'il a été conçu pour durer six ans mais qu'il est réparable, à conditions que les pièces à changer soient bien mises à disposition par le constructeur.