Réforme de la Justice : la révision de la pension alimentaire bientôt gérée par la CAF

Présentée ce vendredi en Conseil des ministres par la ministre de la Justice Nicole Belloubet, la réforme de la Justice est d’ores et déjà contestée sur plusieurs points par avocats et magistrats. Ils dénoncent, entre autres, un affaiblissement des droits de la défense et la limitation de l’accès au juge. Notamment concernant la pension alimentaire. L'article 6 de la réforme propose en effet "d’expérimenter la déjudiciarisation" de la demande de révision de la pension alimentaire.





A l’heure actuelle, une demande de révision de la pension alimentaire ne peut s’effectuer qu'en saisissant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI), que ce soit pour un montant jugé insuffisant pour le bénéficiaire ou pour un montant jugé trop important par la personne qui verse la pension. Si le projet de la Garde des Sceaux est validé, ces décisions ne seront plus du ressort des juges. Du moins, pour un temps. En effet, durant une expérimentation de trois ans, la révision de la pension alimentaire sera désormais l’affaire des directeurs des Caisses d’allocations familiales (CAF). Selon le ministère de la Justice, chaque année, ces demandes de révision sont estimées à environ 170.000.