Moi, cheminot en grève (Ep. 4) : "Quand on nous a fait passer pour des privilégiés, ma femme n'a pas supporté"

Avec près d'un mois de grève au compteur, Wladimir, conducteur de train sur les lignes N et U du Transilien, semble toujours aussi motivé. Pour ce cheminot syndiqué à la CGT, la mobilisation ne faiblit pas. Mais bénéficie-t-il du soutien de sa famille pour tenir la distance ?





Wladimir habite à Trappes avec sa femme et ses trois enfants. Si ces derniers, âgés de 3, 5 et 6 ans, sont trop jeunes pour comprendre la grève, sa compagne, qui travaille comme auxiliaire de puériculture dans une crèche privée, suit le mouvement des cheminots. Elle le soutient et s'oppose à la mise en concurrence de la SNCF, affirme Wladimir. "On en parle tous les deux. Habituellement, elle n'est pas très intéressée par la politique, mais je lui ai expliqué et elle est atterrée par ce qui se passe", explique-t-il.