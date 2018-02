Réforme du bac : "Humanités numériques et scientifiques ", c’est quoi cette nouvelle matière ?

Les séries du bac général (L, ES et S) vont être supprimées. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer lors d'une conférence de presse pour présenter la réforme du baccalauréat prévue pour 2021. Les élèves suivront un tronc commun pour un volume horaire total de seize heures par semaine en Première, et de quinze heures et demie en Terminale.





Au menu de ce tronc commun : français, philo, histoire-géographie, deux langues vivantes, sport. Et une nouvelle discipline souhaitée par Jean-Michel Blanquer : "humanités numériques et scientifiques".





Une matière qui "donnera à tous les lycéens les connaissances indispensables pour vivre et agir dans le XXIe siècle en approfondissant les compétences numériques de l’élève ainsi que sa compréhension des grandes transformations scientifiques et technologiques de notre temps (bioéthique, transition écologique, etc.)", assure le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.