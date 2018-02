Réforme du baccalauréat : en quoi consistera l'"oral de maturité" ?

Une excellente nouvelle, pour le vice-président du Syndicat national des lycées et collèges (Snalc) Jean-Rémi Girard : "Ça fait partie des choses que l’on trouve très bien, même si le nom de l'épreuve ne nous passionne pas plus que ça". Il réaffirme cependant son souhait que cet oral ne concerne qu'une discipline et pas plusieurs. "Lorsque l'élève travaille sur deux disciplines en même temps, la deuxième fait souvent figuration", estime ce dernier.





Les quatre épreuves écrites - contre une dizaine actuellement - et l'oral de maturité compteront pour 60% de la moyenne du bac. Les 40% restants proviendront de "partiels" semestriels en Première et Terminale passés simultanément par tous les élèves d'un même établissement sur des sujets tirés d'une banque nationale de sujets (pour 30%) et des notes des deux dernières années du lycée (10%).