REGARDEZ - Grâce à cette maman, on sait enfin pourquoi les parents sont aussi fatigués le matin

Bébé qui se met à pleurer à peine couché… Petite fille qui veut monter dans le lit parental deux heures plus tard… Enfant qui tire les cheveux l'heure suivante… Sein à donner pour un réveil seulement quelques heures plus tard… Bref, les nuits parentales sont loin d’être régénératrices ! Comme le résume parfaitement Mélanie Darnell sur son compte Instagram : "La parentalité ne se termine pas quand le soleil se couche (…) Vous avez deux objectifs parentaux nocturnes : 1) vous reposer suffisamment et 2) répondre aux besoins nutritionnels et émotionnels de votre enfant. (…) Le réveil de quatre heures du matin est particulièrement insupportable. Pourtant, nous nous hissons hors du lit et avec des yeux larmoyants, amenant nos bébés près de nous. (…) Les besoins du bébé sont simples : être enlacé et nourris".