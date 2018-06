Région Paca : on dirait le "Sud"

Désormais, vous n'aurez plus à utiliser l'acronyme "Paca" pour cette région de cinq millions d'habitants, aussi grande que la Belgique, et qui compte environ 300 jours d'ensoleillement par an. En effet, après un vote en conseil régional en décembre dernier, le président de la région, Renaud Muselier, a lancé lundi la marque "Région Sud". A noter que son nouveau logo réunit les armes de la Provence, du Dauphiné et du Comté de Nice.



