Empilement des normes : comment s’y retrouver ?

Les réglementations encadrent et régissent tous les pans de notre société. Elles définissent nos droits et nos devoirs vis-à-vis de la société. Elles assurent le respect du bien commun et des personnes et nous aident à nous défendre. Problème, beaucoup en critiquent l’abondante production. La justice, déjà en difficulté, a du mal à suivre. Marie Greef-Madelin assure qu’il y en a beaucoup trop et s’interroge sur la pertinence de certaines lois : "Vous pouvez demander si un gendarme a des hémorroïdes ou son degré de mastication. Il faut accompagner l’évolution, notamment technologique, mais ce n’est pas normal qu’aucun nettoyage législatif soit fait. Toute nouvelle norme prise devrait en supprimer deux."

Certains fustigent la multiplication de lois émotionnelles, adoptées en urgence pour répondre à un fait médiatique ou à une crise. D’autres, plus libéraux, dénoncent des lois réglementant des situations qui ne nécessitent pas de l'être. Ils prennent l’exemple des lois mémorielles et affirment que nous n’avons pas besoin de réécrire l’histoire.