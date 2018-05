Reichstett : un appel aux dons a été lancé pour redonner un nid à un couple de cigognes

Un couple de cigognes ayant élu domicile au sommet d'un gros lampadaire dans la zone industrielle de Reichstett a dû quitter son nid. Pour cause, un camion ratant sa manœuvre a fragilisé sa demeure qui a du être abattue. Dans le village, les salariés et les chefs d'entreprises se mobilisent pour les reloger. Ainsi, un appel aux dons a été lancé sur Internet. Il manque encore quelques centaines d'euros pour que ce couple regagne son nid.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.