Les Français croient de moins en moins en Dieu, selon un sondage

Ces temps troubles d'épidémie n'auront visiblement pas eu d'effets sur la foi des Français, toujours moins nombreux à être croyants. C'est ce que révèle un sondage, mené par l'Ifop pour l'Association des journalistes d'information sur les religions (Ajir) auprès de plus d'un millier de personnes représentatives de la population* et publié ce jeudi 23 septembre. Ainsi, 51% des Français interrogés déclarent ne pas croire en Dieu, un chiffre en baisse constante ces dernières décennies : ils étaient 44% à se considérer comme agnostiques en 2011 et 2004 et seulement 34% en 1947, selon des sondages Ifop de l'époque.

Dans le détail, les Français les plus croyants sont aussi les plus âgés, puisqu'ils sont 58% des 65 ans et plus à croire en Dieu, contre 48% des 18-34 ans. D'ailleurs, ces derniers sont moins nombreux qu'avant à penser que "les religions peuvent contribuer positivement aux grands débats de société" : 47% des personnes interrogées vont dans ce sens, contre 51% en 2009.

Et la pandémie, qui a bouleversé nos modes de vies depuis plus d'un an et demi, n'a pas donné envie à 91% des Français de se rapprocher d'une religion. Le sujet devient d'ailleurs de moins en moins un objet de discussion : seuls 38% des Français discutent de religion en famille et 29% entre amis, contre respectivement 58% et 49% en 2009.