Près d'un jeune sur cinq croit que la Terre est plate : "L'étendue de ces théories du complot est inquiétante"

LCI : Votre enquête montre que les jeunes sont nettement plus perméables que leurs aînés aux théories du complot...

Jérémie Peltier : Ce qui est certain, c’est que la porosité vis-à-vis des théories du complot est plus forte chez les moins de 35 ans, et encore plus entre 18 et 24 ans. Il y a seulement deux exceptions : la théorie du complot voyant l’immigration comme étant une stratégie de grand remplacement est plus suivie par les plus de 65 ans, tout comme le fait que le réchauffement climatique n’est pas dû à l’activité humaine. Mais sur toutes les autres théories du complot que nous avons testées, les 18-24 ans affichent souvent près de 10 points d’adhésion de plus que toutes les autres catégories d’âge. Plusieurs sont d’ailleurs assez surprenantes : 40% des 18-24 ans croient que le sida a été créé en laboratoire, soit 10 points de plus que la population globale. Ils sont aussi largement au-dessus de la population globale sur des événements plus récents, comme la théorie du complot qui veut que Daech ou Al Qaeda soient pilotés par des services secrets occidentaux. Autre surprise : 9% des Français pensent qu’il est possible que la Terre soit plate, et non pas ronde, contrairement à ce qu’on nous enseigne à l’école. C’est déjà assez élevé, pour de tels propos. Mais ce ratio atteint 18 % pour les 18-24 ans ! Cela me semble colossal !

LCI : En quoi toutes ces données peuvent-elles être inquiétantes ?

Jérémie Peltier : Ce qui inquiète d’une façon générale est que le combat pour la science et la raison contre la croyance et le dogme semble bien mal embarqué au vu de ces résultats. Car cela impacte aussi des questions plus profondes, de société. On a aussi testé la question : "Le génocide des juifs est-il un complot", ou "le nombre de morts juifs pendant la guerre est-il exagéré ?" Seuls 2% de la population pense cela, ce qui est assez rassurant. Mais chez les jeunes, c'est beaucoup plus important. 8% d'entre eux sont d’accord quand on leur dit : "Quand on vous enseigne le génocide des juifs à l’école, c’est exagéré."