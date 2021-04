Rencontre avec Guillaume Rozier, le traqueur de données sur le Covid-19

TALENT - Connu grâce à son site CovidTracker qui répertorie toutes les données sur la pandémie en France, Guillaume Rozier est aussi à l'origine de Vite ma dose qui permet de simplifier l'accès aux vaccins anti-Covid-19 pour les Français éligibles.

Il y a un peu plus d'un an, Guillaume Rozier était un geek comme les autres. Étudiant dans une école d'ingénieur en informatique à Télécom Nancy, il est encore en stage de fin d'étude quand il lance la première ébauche de ce qui deviendra quelques mois plus tard la source de référence en termes de données Covid, en mars 2020 : "Ça a pris des proportions que je n'aurais jamais imaginées", raconte le jeune homme de 24 ans, encore étonné de la tournure des événements. "Ce mois-ci, on a plus de 6 millions d'utilisateurs sur le site plusieurs dizaines de millions de pages vues. Moi je n'imaginais pas du tout ça, j'imaginais 10 ou 15 vues par mois, c'est-à-dire mes amis, éventuellement mes parents et moi-même", dit-il.

À l'origine, Guillaume Rozier voulait simplement comparer, à l'aide de graphiques, la situation entre l'Italie et la France. Il envoie son travail à ses parents, sa famille et le publie sur Twitter sans grand enthousiasme. En quelques jours, il atteint les 20.000 vues et se décide à lancer un site web, qui deviendra fin avril CovidTracker. Un site rempli de cartes, de graphiques, de chiffres, mis en ligne pour éclairer ses visiteurs sur l'évolution de la pandémie en France adoubé par le gouvernement qui utilise régulièrement ses chiffres dans ses conférences de presse.

L'interlocuteur privilégié du gouvernement

Nouveau coup de maître. Dès le 27 décembre, Guillaume Rozier pallie encore une fois le manque d'informations délivrées par le gouvernement et lance VaccinTracker. Ajouté comme une nouvelle rubrique à son site initial, VaccinTracker communique toutes les données sur la campagne de vaccination en France. Le gouvernement ne communique pas ? Qu'à cela ne tienne, le jeune Savoyard pioche dans la presse locale pour mettre à jour son graphique. Félicité par le ministre de la Santé en personne, Guillaume Rozier devient un interlocuteur privilégié du gouvernement qui lui transmet régulièrement ses chiffres alors que les médias n'y ont pas droit. "Tous les médias me demandaient d’où je tenais ces chiffres", assure-t-il. "J’avais l’exclusivité. La situation était rêvée pour moi, mais elle n’était pas saine sur le long terme. Je demandais régulièrement au cabinet ministériel que ces données soient publiques", confie l'ingénieur au journal Le Monde.

Mais très rapidement et par souci de transparence, Guillaume Rozier met fin à son partenariat avec le gouvernement. "VaccinTracker ne sera désormais mis à jour qu’à partir de données publiques officielles, dès que celles-ci seront disponibles" explique-t-il sur son compte Twitter . Le même jour, la direction générale de la santé publie pour la première fois un communiqué officiel indiquant le nombre de vaccinations. Et le Savoyard ne compte pas s'arrêter là. Entouré d'une dizaine de programmateurs et développeurs, comme lui bénévole, il propose Vite Ma Dose. Lancée le 1er avril, cette plateforme entièrement gratuite facilite les recherches de rendez-vous pour se faire vacciner et vise ainsi à remédier aux difficultés vécues par les Français éligibles.

Le système est simple. La page d'accueil affiche le nombre de centres détectés par la plateforme et le nombre ainsi que le taux de centres ayant des disponibilités en France. En quelques clics, un moteur de recherche affiche les rendez-vous disponibles dans un département, ce qui permet aux personnes éligibles de prendre rapidement rendez-vous via les sites Doctolib, Maiia, Keldoc et Ordoclic. À en croire les témoignages sur les réseaux sociaux, cette plateforme, initiée il y a à peine 15 jours, a permis à de nombreuses personnes de trouver des rendez-vous pour leurs parents.

LG