Rencontre avec Laurent Dartère, l'homme grâce à qui la vie continue à Saint-Donat

A Saint-Donat, dans le Puy-de-Dôme, Laurent Dartère se bat pour maintenir son magasin ouvert et la vie au village. En plus de son épicerie, lui et sa femme Nadège assurent la poste, un petit café et les livraisons à domicile. Grâce à eux, le petit village reste peuplé et les retraités n'ont été contraints de déménager. Pour avoir plus de revenus à apporter à son épicerie, Laurent Dartère fabrique notamment une liqueur à base de gentiane qu'il vend aux restaurateurs de la région.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du lundi 4 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.