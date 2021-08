Rentrée : combien vous coûte la garde d'enfant ?

Si cet engouement aurait pu entraîner une flambée des tarifs, la plateforme Yoopies, qui met en relation parents et solutions de garde, rapporte au contraire une stabilisation des prix. Embaucher une nounou coûte désormais en moyenne 9.42 euros/heure (+1,18% par rapport à 2020) et faire garder son enfant par une assistante maternelle coûte en moyenne 3,62 euros/enfant/heure (+0,84%).

Les lendemains n'ont jamais été plus incertains que durant l'épidémie de Covid-19. Les aléas de la pandémie ont amené les Français à envisager leur vie au jour le jour et à davantage faire appel à des solutions de garde d'enfants individuelles.

Si les tarifs n'ont que peu évolué, la plateforme de garde d'enfants note néanmoins une grande disparité selon les régions. Les moins chères restent, comme les deux années précédentes, les Pays de la Loire et la Normandie : 3,30€ et 3,32€ par heure et par enfant. Le haut du podium reste lui aussi inchangé : en Corse, les parents doivent débourser 4,48€ de l'heure. La région PACA et l'Ile-de-France viennent compléter le podium, avec des tarifs respectifs de 4,22€ et 4,01€ par heure et par enfant.

Concernant les nounous, les Hauts-de-France (9€/heure), le Grand-Est (9,03€/heure) et Bourgogne-Franche-Comté (9,09€/heure) restent, comme l'année passée, les régions les moins chères. L'Ile-de-France (9,51€/heure) occupe quant à elle la première place, suivie par la région PACA (9,45€/heure) et la Bretagne (9,40€/heure), qui fait pour la première fois son entrée sur le podium.