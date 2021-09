Rentrée des classes : découvrez le calendrier des vacances scolaires en fonction des zones

La rentrée scolaire a à peine eu lieu, que les prochaines vacances sont déjà dans tous les esprits. Pour toutes les zones, les premières auront lieu dans un peu plus de sept semaines, soit à partir du samedi 23 octobre jusqu'au 8 novembre. Ensuite, viendront les vacances de Noël qui auront lieu cette année entre le samedi 18 décembre et le lundi 3 janvier 2022, là-aussi que vous soyez dans l'académie de Bordeaux, d'Aix-Marseille ou de Paris.

Les premières différences des périodes de vacances entre les zones auront lieu à partir des vacances d'hiver. La zone B attendra seulement cinq semaines après les vacances de Noël pour être en vacances du samedi 5 févier au lundi 21 février. Ils auront une semaine en commun avec la zone A (12 février au 28 février) et seulement un week-end avec la zone C (19 février au 7 mars). Les vacances de printemps s'étendront du samedi 9 avril au lundi 9 mai, avec là-encore les élèves et professeurs de la zone B en précurseur lors des deux premières semaines.

La fin de l'année scolaire 2021/2022 et le début des vacances d'été interviendra officiellement pour tous le jeudi 7 juillet 2022. À noter que très peu de ponts devront être marqués cette année. Et pour cause notamment, les 1er et 8 mai tombent un dimanche en 2022. Cependant, il n'y aura pas classe dans toutes les zones les 27 et 28 mai 2022 en raison du pont de l'Ascension. D'autres jours fériés ne tomberont pas pendant les vacances scolaires à l'instar du jeudi 11 novembre 2021 et du lundi de Pentecôte, le 6 juin 2022.