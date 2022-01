Rentrée scolaire : un préavis de grève pour protester contre la situation sanitaire dans les écoles

MOBILISATION - Face à l’explosion de cas de Covid-19, plusieurs syndicats estiment qu’aucune mesure n’a été adoptée par le gouvernement pour garantir une rentrée sereine et ont déposé des préavis de grève.

Face à la déferlante Omicron, qui fait grimper le nombre de contaminations à un niveau encore jamais atteint, le gouvernement a annoncé le 27 décembre dernier un arsenal de nouvelles mesures pour le secteur culturel et sportif ainsi que pour les entreprises. Le protocole sanitaire dans les établissements scolaires reste en revanche quant à lui quasi inchangé, et provoque la colère des organisations syndicales qui ont d’ores et déjà décidé pour certaines de protester dès la rentrée, maintenue ce lundi 3 janvier.

Dans un communiqué publié le 28 décembre, le SNES-FSU a déposé un préavis de grève pour la semaine de la rentrée, appelé à être renouvelé "tout au long du mois de janvier". "La contradiction entre le constat et les propositions est immense et l’absence de solutions pour sécuriser les établissements scolaires confirme le peu de considération que ce gouvernement porte à notre système éducatif en temps de crise", attaque le syndicat. "L’absence d’annonces gouvernementales pour les collèges et les lycées en pleine 5eme vague, avec un variant qui circule rapidement, est irresponsable", poursuit-il. Pour l’heure, seule une "Foire aux Questions" au sujet de la situation sanitaire a été mise à jour sur le site du ministère de l’Éducation, avec quelques précisions autour notamment des moments de festivités, annulés, et des réunions parents-profs "vivement déconseillées". Mais le SNES-FSU veut davantage de"clarifications (...) sur les conditions de rentrée" et exige par ailleurs le report des épreuves de spécialité du bac, prévues en mars.

L'école, "un angle mort de la politique sanitaire du gouvernement" selon des syndicats

Le syndicat Sud éducation Paris s’est aussi joint au mouvement le 27 décembre dernier en déposant un préavis de grève courant du 3 janvier au 5 mars 2022, souhaitant entre autres se mobiliser pour "pour des moyens et une politique de protection de la santé et de la sécurité des personnels et de la population face à l'épidémie de covid-19". Dans une déclaration commune, plusieurs organisations ont également réclamé de nouvelles mesures, dont ces deux organisations qui comptent des antennes grévistes. Suite aux annonces de Jean Castex le lundi 27 décembre, "notre système scolaire apparaît une belle fois comme un angle mort de la politique sanitaire du gouvernement", estiment la FSU et Sud éducation Solidaires, aux côtés de la CGT et du Snalc.

"Nos organisations sont très inquiètes concernant les conditions de la rentrée prévue le 3 janvier", poursuivent-elles, pointant notamment un manque de remplacement des enseignants malades ou cas-contacts. Elles exigent aussi une campagne de tests plus intensive (même si elle a été renforcée samedi par le ministère de la Santé dans un protocole qui modifie les conditions d'isolement) et davantage d’investissements dans la ventilation et la purification de l’air.

Les syndicats estiment par ailleurs que le protocole mis en place au 29 novembre, qui a permis le retour en classe des élèves en cas de contamination s’ils étaient testés négatifs, plutôt que de fermer la classe, "a laissé la possibilité à de nombreux élèves porteurs·ses du virus mais asymptomatiques ou en cours d’incubation de continuer à aller en cours, et a pu contribuer ainsi à la circulation du virus".

ML

