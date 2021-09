Pari tenu : Macron souhaite une "bonne rentrée" aux élèves avec la photo de McFly et Carlito

"Je voulais avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui font leur rentrée aujourd’hui. On est en train de faire le maximum pour que cette rentrée soit la plus normale possible pour nos élèves en classe primaire, au collège, au lycée, en école maternelle, pour nos étudiants aussi, pour nos enseignants et pour les familles", débute le chef de l’État dans cette vidéo face caméra, tenant entre ses mains un mystérieux cadre, côté verso.

"Face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières... la fameuse chanson de nos amis McFly et Carlito (mis au défi par Emmanuel Macron de réaliser une vidéo promouvant les gestes barrières et d'atteindre les 10 millions de vues, ndlr.)... et nous devons continuer de faire attention", dit-il, sourire aux lèvres, tout en dévoilant le contenu du cadre : une photo de McFly et Carlito grimaçant.